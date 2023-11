Cameco Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das kanadische Unternehmen Cameco wird derzeit technisch als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 41,36 CAD, während der aktuelle Kurs bei 53,27 CAD liegt. Das bedeutet, dass der Kurs um 28,8 Prozent über dem Trendsignal liegt. In den letzten 50 Tagen betrug der gleitende Durchschnittskurs 51,05 CAD, was einer Abweichung von 4,35 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie deshalb als "Neutral" bewertet, aber immer noch als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 14,4, was ebenfalls eine gute Bewertung ergibt. Der RSI25 beträgt 52,63, was eine neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen bedeutet. Insgesamt wird die Cameco-Aktie deshalb mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt fünf Bewertungen für die Cameco-Aktie abgegeben. Davon waren alle fünf Bewertungen "Gut" und keine war "Schlecht" oder "Neutral". Dadurch ergibt sich eine insgesamt gute Bewertung für die Aktie. In den letzten Monaten haben zwei Analysten die Aktie als "Gut" eingestuft und keine als "Schlecht" oder "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57,4 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 7,75 Prozent entspricht.

Fundamental betrachtet hat die Aktie jedoch ein schlechtes KGV von 117,9. Das liegt 40 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 84 für die Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.