Cameco Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Stimmung und das Interesse an Cameco in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Basierend auf unserer Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Diskussionsstärke zu Cameco gemessen, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Cameco als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Cameco aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 72,08 CAD, was einer Erwartung von 22,63 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cameco liegt bei 83, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53 für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als überbewertet angesehen wird. Aufgrund fundamentaler Kriterien erhält Cameco daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cameco derzeit eine Rendite von 0,19 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,37 % für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Differenz von 5,18 Prozentpunkten wird die Dividende von Cameco auch als "Schlecht" eingestuft.