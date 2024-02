Cameco Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen, oder für 25 Tage als RSI25, wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Aktuell weist der RSI von Cameco eine Ausprägung von 83,07 auf, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 67,8 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz, das die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz umfasst. In diesem Fall hat die Aktie von Cameco in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Cameco also ein "Schlecht"-Wert.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Cameco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 51,37 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 56,38 CAD, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 60,89 CAD, daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Die einfache Charttechnik führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für Cameco.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cameco insgesamt 6 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von 27,85 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cameco somit eine "Gut"-Bewertung.