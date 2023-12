Cameco Aktie: Tut sie es schon wieder?

Cameco: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Cameco erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Kurzfristig betrachtet, ergibt sich innerhalb eines Monats eine Bewertung von 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Meinungen. Somit wird die Aktie aktuell als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 69,92 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 21,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Cameco.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cameco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 46,36 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 57,63 CAD liegt somit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Cameco-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cameco momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 59,48, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, waren überwiegend negativ. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für Cameco.