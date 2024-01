Cameco Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Cameco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 47,89 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 68,51 CAD, was einem Unterschied von +43,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 59,97 CAD zeigt mit einem letzten Schlusskurs, der um +14,24 Prozent abweicht, eine positive Entwicklung. Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Zusammenfassend erhält Cameco insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Cameco. Die Kommentare und Wortmeldungen deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Die Redaktion hat zudem 1 Gut-Signal herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cameco liegt bei 3,76, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,06, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Gut" für die Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 44,31) ist die Aktie überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.