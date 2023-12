Cameco Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Cameco hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 105,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um -3,48 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cameco eine Outperformance von +108,92 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,48 Prozent, was bedeutet, dass Cameco um 108,92 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Cameco ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Cameco mit 62,09 CAD derzeit um +7,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +35,51 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Cameco eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cameco daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt daher zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird Cameco von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating verliehen.

Im Hinblick auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cameco, was einer negativen Differenz von -73,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cameco von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.