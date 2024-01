Cameco Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Energy":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. In Bezug auf die Diskussionen zu Cameco wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Cameco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 48,77 CAD liegt. Dies ist deutlich niedriger als der letzte Schlusskurs von 63,75 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, wodurch die Aktie eine neutrale Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat Cameco in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 77,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Performance deutlich über dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cameco im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als überbewertet gilt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einstufung aufgrund der fundamentalen Kennzahlen.