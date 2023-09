Cameco Aktie: Quartalsbilanz-Vorhersage und eine erwartete Steigerung von 78,40%

In knapp 40 Tagen wird das kanadische Unternehmen Cameco mit Hauptsitz in Saskatoon seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. An welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können Aktionäre sich orientieren und wie hat sich die Cameco Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch etwa 40 Tage, bis die Cameco Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 15,09 Mrd. Euro liegt, die neuen Quartalszahlen bekannt gibt. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten damit, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 lag der Umsatz bei 266 Mio. Euro, während jetzt ein Sprung um +78,40 Prozent auf etwa 486,70 Mio. Euro erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich...