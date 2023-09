Cameco Aktie: Prognosen versprechen Umsatzsprung und Gewinnsteigerung im dritten Quartal

ARTIKEL:

In knapp sieben Wochen wird das kanadische Unternehmen Cameco mit Sitz in Saskatoon seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie entwickelt sich die Cameco Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Schon bald ist es soweit, denn in nur 44 Tagen wird der Börsenwert von Cameco, der derzeit bei 14,91 Milliarden Euro liegt, die aktuellen Quartalszahlen veröffentlichen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge prognostizieren Experten einen deutlichen Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Während Cameco im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 266,19 Millionen Euro erzielte, wird nun ein Sprung um beachtliche +78,40 Prozent auf voraussichtlich 487,06 Millionen Euro...