Cameco Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Cameco wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 95,24, was darauf hindeutet, dass die Cameco-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 66,78, was bedeutet, dass Cameco als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls bewertet. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor hat Cameco mit einer Rendite von 46,91 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt und erhält daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cameco mit 56,86 CAD um -6,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +11,12 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.