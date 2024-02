Cameco Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Aktie von Cameco hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Mit einem Kurs von 64,22 CAD liegt sie derzeit um +5,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +29,76 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cameco. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie lässt darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cameco liegt bei 41,77, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 39,54 ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die letzten 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden 4 gute Signale und 0 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.