Cameco Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Aktie von Cameco erhielt in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 6 Analystenbewertungen ausschließlich positive Einstufungen. Das bedeutet, dass das Wertpapier im Durchschnitt als "Gut" bewertet wurde. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben eine mögliche Steigerung um 15,72 Prozent vom letzten Schlusskurs aus.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cameco derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Dieser große Unterschied resultiert in einer "Schlecht"-Einstufung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Somit erhält Cameco insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cameco zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Obwohl vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen auf negative Themen rund um Cameco. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung in der Analyse des Anleger-Sentiments.