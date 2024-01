Cameco Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Dividendenrendite von Cameco liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,24 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Diese Differenz von lediglich 97,24 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Cameco. Es gab sechs positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Cameco liegt auf 7- und 25-Tage-Basis derzeit bei 55,43 bzw. 55,95 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hinausläuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cameco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 47,14 CAD liegt, was 21 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 57,04 CAD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 59,04 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-3,39 Prozent) und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cameco-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.