Cameco Aktie: Immer langsam!

Das kanadische Unternehmen Cameco hat in Bezug auf die Dividendenrendite momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt. Mit 0 Prozent Dividendenrendite liegt Cameco deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 74,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Cameco hat sich in den letzten Monaten eingetrübt. Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Aufgrund dessen erhält die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Analysteneinschätzung für Cameco ist insgesamt positiv. Von 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle 6 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Cameco aus dem letzten Monat ist "Gut". Die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 22,38 Prozent steigen könnte, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Cameco mit einem Wert von 83,74 deutlich höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Analyse zur Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Cameco, wobei die Analysten positiv gestimmt sind, jedoch die Dividendenrendite und fundamentale Kennzahlen auf eine negative Entwicklung hindeuten.