Cameco Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analysten bewerten die Aktie von Cameco auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 6 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum bewerteten 2 Analysten die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 72,08 CAD, was einer Erwartung von 15,63 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 62,34 CAD liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cameco-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 49,2 CAD, während der Kurs der Aktie (62,34 CAD) um +26,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 60,98 CAD, was einer Abweichung von +2,23 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 67,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Cameco eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Cameco daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Cameco von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.