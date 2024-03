Cameco Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das kanadische Unternehmen Cameco wird aufgrund verschiedener Analysen und Bewertungskriterien genauer unter die Lupe genommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt aktuell bei 83,06, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 49 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird zunächst der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 51,72 CAD liegt. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 56,34 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der 50-Tage-Durchschnitt bei 60,39 CAD liegt, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cameco daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen eine tendenziell positive Entwicklung, da in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben wurden. Der aktuelle Kurs von 56,34 CAD wird als positiv bewertet, da eine Entwicklung von 27,94 Prozent erwartet wird, was zu einem mittleren Kursziel von 72,08 CAD führt. Insgesamt erhält Cameco daher eine positive Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Stimmungen und Einschätzungen rund um Cameco in den sozialen Medien zeigen jedoch ein gemischtes Bild. Während in den Kommentaren und Meinungen überwiegend negative Meinungen vorherrschen, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungen und Einschätzungen zu Cameco gemischt ausfallen. Während fundamentale Kriterien zu einer negativen Bewertung führen, zeigen die technische Analyse und die Einschätzungen der Analysten tendenziell positivere Ergebnisse. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als gemischt eingestuft.