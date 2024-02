Cameco Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Cameco-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Performance gezeigt, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 51,17 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 56,86 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +11,12 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 61,07 CAD, was einer Distanz von -6,89 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor hat Cameco eine Rendite von 78,96 Prozent erzielt, was mehr als 77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 77,24 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Cameco langfristig positiv ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 6 eine positive Bewertung abgaben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 72,08 CAD. Dies entspricht einer Erwartung von 26,77 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf Cameco in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an sieben Tagen negative Themen dominierten. Auch die Anlegerdiskussionen waren überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.