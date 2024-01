Cameco Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Cameco. Daher wird die Aktie auf "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cameco daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Cameco-Aktie bei 46,69 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 56,04 CAD deutlich darüber liegt (+20,03 Prozent Abweichung). Daher erhält Cameco eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 58,76 CAD, was einer Abweichung von -4,63 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Cameco eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Cameco daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Aktie von Cameco in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen erhalten hat. Somit wird die Aktie langfristig als "Gut" eingestuft. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", da in den letzten Monatsstudien 2 Analysten den Titel als positiv eingestuft haben. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 69,92 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von +24,76 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich hat Cameco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 105,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um 1,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +104,3 Prozent für Cameco in diesem Vergleich. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor hat Cameco mit einer Überperformance von 104,3 Prozent eine starke Performance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.