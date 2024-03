Cameco Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cameco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 52,84 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 54,06 CAD weicht somit um +2,31 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 59,8 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-9,6 Prozent). In diesem Fall ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Cameco-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so kann das Internet Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Cameco wurde langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cameco liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 55,45 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 66,4 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Zusammen erhält das Cameco-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie von Cameco bei 83,06 liegt, was 66 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (50,09). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Schlecht".