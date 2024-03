Cameco Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Analystenbewertung: Die Aktie von Cameco wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von 18 Analysten bewerteten 6 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 72,08 CAD, was einem Anstieg um 27,36 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 56,6 CAD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Aktienkurs im Branchenvergleich: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Cameco eine Performance von 46,45 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um 3,85 Prozent, was einer Outperformance von +42,6 Prozent für Cameco entspricht. Der "Energie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 3,85 Prozent. Cameco übertraf diesen Durchschnittswert um 42,6 Prozent. Die starke Performance in beiden Bereichen führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Stimmung und Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte sich bei der Aktie von Cameco eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine verstärkte Aktivität hinweist. Daher erhält Cameco in diesem Bereich die Bewertung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Cameco führt.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,19 Prozent liegt Cameco 7,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7,Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion die Bewertung "Schlecht".