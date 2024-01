Cameco Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Aktie von Cameco wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 69,92 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 22,57 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Prognose erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt wird Cameco also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse zugesprochen.

Die charttechnische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Cameco-Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 47,14 CAD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 57,04 CAD liegt (+21 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man dagegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 59,04 CAD, was nahe am letzten Schlusskurs (-3,39 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Cameco-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Cameco eingestellt waren, mit sechs positiven und vier negativen Tagen. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Cameco in der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Cameco also mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Cameco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 105,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 2,41 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +103,02 Prozent im Branchenvergleich für Cameco. Im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,41 Prozent, wobei Cameco um 103,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.