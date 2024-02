Camden Property Aktie: Ein handfester Grund

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Camden Property Trust 2-mal eine gute, 3-mal eine neutrale und 1-mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig betrachtet wird dem Titel daher von institutioneller Seite aus ein "neutral" Rating verliehen. Kurzfristig, basierend auf den Studien des letzten Monats, wird die Aktie als "gut" eingestuft. In diesem Zeitraum bewerteten 1 Analyst die Aktie als gut, 1 als neutral und 0 als schlecht. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 94,85 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 10 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 104,33 USD. Diese Entwicklung wird als "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher von institutioneller Seite aus eine "gute" Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie des Camden Property Trust als neutral einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie des Camden Property Trust ergibt sich ein RSI7-Wert von 35,23, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 51,44, der für diesen Zeitraum eine "neutrale" Einstufung bedeutet. Damit ergibt sich insgesamt eine "neutrale" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Index.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Camden Property Trust auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Camden Property Trust aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "schlecht". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergaben sich drei konkret berechnete Signale (3 "gut", 0 "schlecht"), was zu einer "guten" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit muss der Camden Property Trust hinsichtlich der Stimmung als "neutral" eingestuft werden.

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum betrachtet lässt sich der Camden Property Trust hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "schlechten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was einer Bewertung als "schlecht" entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für den Camden Property Trust in diesem Punkt die Einstufung: "schlecht".