Camden Property Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Camden Property Trust ist neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Camden Property Trust von Research-Analysten mit 3 guten, 3 neutralen und 1 schlechten Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Neutral", wobei das Kursziel im Mittel bei 117,14 USD liegt. Dies bedeutet eine erwartete Kursentwicklung von 17,98 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 102,18 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 99,29 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 91,82 USD, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Camden Property Trust momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.