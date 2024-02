Camden Property Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Camden Property Trust-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 101,25 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 93,46 USD, was einem Unterschied von -7,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 96,53 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,18 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Camden Property Trust-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Camden Property Trust ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was gesamt zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Camden Property Trust liegt bei 52,18, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysteneinschätzungen ergeben, dass die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung erhält. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 107,67 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht, da die Aktie um 15,2 Prozent steigen könnte.

Insgesamt wird die Camden Property Trust-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf Anlegerstimmung, RSI und Analysteneinschätzungen als "Neutral" bewertet.