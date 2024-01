Camden Property Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Camden Property Trust-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 102,09 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 99,25 USD weicht somit um -2,78 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (92,42 USD), liegt der letzte Schlusskurs um +7,39 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde die Camden Property Trust in den letzten 12 Monaten 3 Mal als "Gut", 3 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf Studien des vergangenen Monats. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 18,03 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 117,14 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was erneut zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Camden Property Trust daher als "Schlecht"-Wert betrachtet.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) bei einem Niveau von 47,63 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 33,65 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Camden Property Trust gemäß der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung aktuell eine "Neutral"-Bewertung erhält, während das Sentiment und der Relative Strength-Index auf "Schlecht" und "Neutral" hinweisen.