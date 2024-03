Camden Property Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Camden Property Trust. Der 7-Tage-RSI beträgt 53,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 47,43 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Camden Property Trust in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 8 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Camden Property Trust mit 97,5 USD derzeit +1,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -2,07 Prozent beträgt.

Von Analysten wird die Camden Property Trust-Aktie derzeit mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 104,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 7,01 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Camden Property Trust eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.