Die Camden National-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Camden National im letzten Jahr eine Rendite von -3,12 Prozent erzielt, was 14,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,6 Prozent, wobei die Aktie von Camden National aktuell 4,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 32,58 USD für den Schlusskurs der Camden National-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,63 USD, was einer Abweichung von +15,5 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Rahmen der kurzfristigen Betrachtung liegt der letzte Schlusskurs von 33,9 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt (+11 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Camden National-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Camden National damit ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Camden National beträgt aktuell 6, was einer negativen Differenz von -132,51 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik von Camden National eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.