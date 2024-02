Cambridge Cognition Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die derzeitige Dividendenpolitik von Cambridge Cognition wird mit "Schlecht" bewertet, da das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedrigere Dividenden von 0 % im Gegensatz zu 4,56 % ausschüttet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cambridge Cognition-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird für den RSI der letzten 7 Tage ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Cambridge Cognition mit -52,94 Prozent mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -20,46 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cambridge Cognition zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf diese Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Cambridge Cognition insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf den analysierten Kriterien.