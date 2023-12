Cambridge Cognition Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Cambridge Cognition gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine klaren Veränderungen. Somit erhält Cambridge Cognition in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur Gesundheitstechnologie-Branche verzeichnete Cambridge Cognition in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,47 Prozent, was einer Unterperformance von -31,02 Prozent entspricht. Verglichen mit dem Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Cambridge Cognition in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cambridge Cognition liegt mit einem Wert von 80,61 über dem Durchschnitt der Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" eingestuft werden kann, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cambridge Cognition-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Zeitraum unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf trendfolgende Indikatoren.

Insgesamt erhält Cambridge Cognition aufgrund der verschiedenen Bewertungskategorien durchweg schlechte Bewertungen, was Anlegern wichtige Hinweise auf die aktuelle Situation der Aktie liefert.