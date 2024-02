Cambridge Cognition Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cambridge Cognition liegt derzeit bei 80, was bedeutet, dass die Börse 80,61 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Überbewertung von 104 Prozent, da der Durchschnittswert in der "Gesundheitstechnologie" bei 39 liegt. Aufgrund dieses hohen KGV wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Cambridge Cognition eine Performance von -52,94 Prozent, was im Vergleich zur Branche einen Underperformance von -32,44 Prozent darstellt. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite 32,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Cambridge Cognition als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen keine signifikanten Veränderungen auf.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Cambridge Cognition weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Cambridge Cognition ein "Neutral"-Rating.