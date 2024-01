Cambridge Cognition Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Cambridge Cognition liegt der RSI7 bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,36, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für Cambridge Cognition hindeutet.

In den letzten 12 Monaten hat Cambridge Cognition eine Performance von -54,47 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -39,53 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie 40,93 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet ist Cambridge Cognition aus unserer Sicht überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 80,61 liegt, während das Branchen-KGV bei 38,17 liegt. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Cambridge Cognition in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Daher ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.