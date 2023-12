Cambridge Cognition Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Aktuell lohnt es sich nicht, in die Aktie von Cambridge Cognition zu investieren, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt und somit 4,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Gesundheitstechnologie liegt. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Schlecht" aus.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt sich Cambridge Cognition als überbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 80 liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,38 liegt die Aktie damit um ca. 122 Prozent über dem Durchschnitt. Auch hier erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Cambridge Cognition. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu verzeichnen waren.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 47 als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 54,67 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Cambridge Cognition.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Cambridge Cognition eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividenden, das KGV und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den RSI.