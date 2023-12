Cambridge Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Cambridge liegt bei 18,11, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 29,53 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Cambridge im letzten Jahr eine Rendite von -24,3 Prozent erzielt, was 31,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,79 Prozent, und Cambridge liegt aktuell 22,51 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Cambridge basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Dividendenrendite von Cambridge beträgt 4,36 Prozent, was 1,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.