Cambridge Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Cambridge hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,3 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -25,48 Prozent im Branchenvergleich für die "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 1,18 Prozent. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 11,26 Prozent, und Cambridge lag 35,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Cambridge-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs von 71,23 USD einen Abweichung von +21,93 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 58,42 USD aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 61,17 USD liegt mit einer Abweichung von +16,45 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ebenfalls interessante Auswirkungen auf die Einschätzung der Aktie von Cambridge. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und Buzz.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Cambridge ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für den 7-Tage-RSI von 40,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 25,09, was darauf hindeutet, dass Cambridge hier überverkauft ist. Dennoch wird das Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft. Somit erhält Cambridge unterm Strich eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.