Cambiumetworks Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Cambium Networks betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,02 ein "neutral"-Rating an. Somit wird Cambium Networks insgesamt als "neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cambium Networks diskutiert. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung und wird insgesamt als "gut" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Cambium Networks derzeit bei 11,6 USD, was der Aktie die Einstufung "schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 4,81 USD liegt und damit einen Abstand von -58,53 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4,69 USD angenommen, was einer Differenz von +2,56 Prozent entspricht und somit ein "neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Cambium Networks wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.