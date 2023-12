Cambiumetworks Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analystenbewertungen für die Aktie von Cambium Networks stattgefunden. Davon fiel eine Bewertung "Neutral" aus, während die restlichen Bewertungen weder positiv noch negativ waren. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Cambium Networks. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu dem Unternehmen.

Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24 USD für die Aktie festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 372,44 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,08 USD. Aufgrund dieser Einschätzung ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Cambium Networks somit ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Hinsichtlich der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Cambium Networks-Aktie derzeit bei 11,3 USD, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 5,08 USD liegt und somit einen Abstand von -55,04 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,61 USD, was einer Differenz von +10,2 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Die Stimmung der Anleger kann einen erheblichen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen zu Cambium Networks untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Cambium Networks in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Neutral".

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Cambium Networks analysiert, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 35,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Cambium Networks basierend auf diesen Analysen ein "Gut"-Rating.

