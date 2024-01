Cambiumetworks Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktie von Cambium Networks wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Ebenso wurde die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 10,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,45 USD deutlich darunter liegt. Dies führte zu einer negativen Bewertung. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber lag. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, welches ein wichtiger Stimmungsindikator ist, wurde ebenfalls untersucht. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Jedoch wird der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Cambium Networks eine neutrale Bewertung aufgrund verschiedener Faktoren.