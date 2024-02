Cambiumetworks Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für Cambium Networks bei 40,54, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also für die RSI eine neutrale Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Cambium Networks zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen deutet auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" fällt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cambium Networks eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf dieser Basis erhält Cambium Networks eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für Cambium Networks eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,62 USD, was einem Unterschied von -47,91 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Cambium Networks, basierend auf verschiedenen Analyseinstrumenten.