Cambi ASA Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Cambi Asa-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Cambi Asa-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion sieben Tage lang von negativen Themen geprägt war. Auch das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Cambi Asa-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 1,23 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,46 EUR liegt, was einer Abweichung von +18,7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut" für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher wird die Cambi Asa-Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.