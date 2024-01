Cambi ASA Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Die normale Spanne für den RSI reicht von 0 bis 100. Für die Cambi Asa liegt der RSI bei 19,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Cambi Asa bewegt sich bei 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Cambi Asa zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Cambi Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ist die Cambi Asa mit einem Kurs von 1.565 EUR inzwischen +23,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +42,27 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus technischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.