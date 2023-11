Cambi ASA Aktie: Ist das noch normal?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit wurde auch die Aktie von Cambi Asa in den sozialen Medien stark diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde sich der Meinungsmarkt weder positiv noch negativ mit Cambi Asa auseinandergesetzt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat sich jedoch nicht bedeutend verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cambi Asa-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 35,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 35,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cambi Asa verläuft aktuell bei 1,02 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 1,275 EUR, was einem Abstand von +25 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei +8,97 Prozent. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Cambi Asa-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Stimmungsentwicklung, dem RSI und der technischen Analyse.