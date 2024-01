Calyxt Aktie: So nicht zu erwarten!

Cibus-Aktie mit niedriger Dividendenrendite und "Schlecht"-Bewertung

Die Cibus-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Cibus-Aktie in den letzten Monaten eher gering war. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich, ebenso wie die negative Veränderung der Stimmungsrate, die ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Cibus-Aktie eine "Schlecht"-Wertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cibus-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 30) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 39,2) führen zu dieser neutralen Einschätzung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cibus ausgetauscht, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.