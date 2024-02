Calumet Specialty Products Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Calumet Specialty Products-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 16,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,89 USD liegt, was einer Abweichung von +1,62 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,75 USD, und der letzte Schlusskurs weicht um +0,84 Prozent ab. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Calumet Specialty Products-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 28,45 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,55 Prozent im Branchenvergleich für Calumet Specialty Products. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 42,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Calumet Specialty Products-Aktie derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 25,11 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.