Calumet Specialty Products Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der Calumet Specialty Products-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 62. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Perspektive. Auch hier ist die Calumet Specialty Products-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 49,75) und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Calumet Specialty Products.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Calumet Specialty Products derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") einen um 28,08 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Somit sind die Dividenden des Unternehmens niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in der Internet-Kommunikation bezüglich Calumet Specialty Products in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Calumet Specialty Products in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance der Calumet Specialty Products-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der "Energie"-Branche um 22 Prozent niedriger liegt, mit einer Rendite von 2,41 Prozent. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 24,44 Prozent, wobei Calumet Specialty Products mit 22,03 Prozent auch hier deutlich hinterherhinkt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie im vergangenen Jahr.