Calumet Specialty Products Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index: Wenn Sie die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchten, können Sie auf den prominenten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Hierbei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Calumet Specialty Products liegt bei 62,21 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 43,16, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von Calumet Specialty Products liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,14 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -28,14 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite und einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,41 Prozent, was 40,28 Prozent unter dem Durchschnitt (42,69 Prozent) im Sektor "Energie" liegt. Im Branchenvergleich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt Calumet Specialty Products derzeit 40,28 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Calumet Specialty Products liegt bei 16,75 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 16,4 USD, was einen Abstand von -2,09 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 15,86 USD, was einer Differenz von +3,4 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".