Calumet Specialty Products Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Calumet Specialty Products hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2,41 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt des Energie-Sektors liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Rendite in diesem Zeitraum 25,92 Prozent, wobei Calumet Specialty Products mit 23,51 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen positive Stimmung und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An den meisten Tagen waren die Anleger insgesamt sieben Tage lang neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Calumet Specialty Products. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Calumet Specialty Products liegt derzeit bei 44,85 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis beträgt 30,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Calumet Specialty Products eine Rendite von 0 Prozent auf, was 23,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 23 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als ein unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".