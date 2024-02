Calumet Specialty Products Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der Calumet Specialty Products-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,62 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 16,89 USD, was einem Unterschied von +1,62 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird von Experten eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,75 USD wurde analysiert und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (+0,84 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Calumet Specialty Products-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Calumet Specialty Products im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 25,14 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 25,14 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der Calumet Specialty Products-Aktie im Vergleich zum Sektor "Energie" eine Rendite von -14,1 Prozent aufweist, was mehr als 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 28,39 Prozent, wobei Calumet Specialty Products mit 42,49 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Calumet Specialty Products-Aktie weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 43, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,86. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Calumet Specialty Products-Aktie in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung erhält, was auf eine eher durchschnittliche bis schwache Performance hindeutet.