Calumet Specialty Products Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Calumet Specialty Products-Aktie hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 0%, was 28,25 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Ausschüttung als niedrig eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie bei 17,18 USD liegt, was eine Entfernung von +2,81 Prozent vom GD200 (16,71 USD) bedeutet. Dies führt zu einem neutralen Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 15,76 USD, was einem positiven Signal von +9,01 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Calumet Specialty Products-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird. In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,68 auf, was 168 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses hohen KGV wird die Aktie als teuer angesehen und als schlecht bewertet. Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie eine Rendite von 2,41 Prozent erzielt, was 17,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

