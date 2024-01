Calumet Specialty Products Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Betrachtung von Calumet Specialty Products zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Calumet Specialty Products in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,64 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -18,23 Prozent für Calumet Specialty Products führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Calumet Specialty Products bei 16,7 USD verläuft, was zu einer positiven Einschätzung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 17,67 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5,81 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein positives Signal.

In Bezug auf die Dividende schüttet Calumet Specialty Products im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für Calumet Specialty Products, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, Branchenvergleich, technischer Analyse und Dividende.