Calnex Solutions ist zurück!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In Bezug auf das Unternehmen Calnex wurde weder über positive noch über negative Themen diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Calnex-Aktie als überverkauft angesehen wird, da der RSI-Wert bei 16,67 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Calnex-Aktie sind alle 1 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Dies führt zu einem Durchschnitts-Rating von "Gut" für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 110 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 74,6 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Calnex von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Calnex derzeit bei 99,64 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 63 GBP notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -36,77 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Demgegenüber liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 59,74 GBP, was einem Abstand von +5,46 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.